43 suç kaydı olan cezaevi firarisi yakalandı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin yaptığı araştırmada Yeniköy Mahallesi'nde yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında yapılan kimlik sorgulamasında M.K. isimli şahsın kimliğinin yanında olmadığı ve yanlış kimlik beyanında bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli tavırlar sergileyen kişinin yapılan üst aramasında 3 gram kubar esrar maddesi bulundu.

PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin yapılan parmak izinden detaylı kimlik sorgulamasında şahsın cezaevi firarisi olduğu, basit yaralamadan silahlı yağma, gasp, hırsızlık, çocuk kaçırma, uyuşturucu madde imal ve kullanmak suçları başta olmak üzere 43 ayrı suçtan kaydının olduğu ve arandığı, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Kan ve idrar tahlili için hastaneye sevk edilen M.K’nin uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. 2016 Nisan ayında Söke Açık Cezaevi’nden firar eden M.K., tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevi’ne konuldu.