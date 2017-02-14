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43 yaşındaki Mardinli kadın korucu

Mardin'in Ömerli ilçesinde, güvenlik korucusu 43 yaşındaki Fatma Genç, 8 yıldır korucu olarak görev yapıyor.

14.02.2017 - 16:45
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Mardin'in Ömerli ilçesinde, hayatını Vatan savunmasına adayan güvenlik korucusu 43 yaşındaki Fatma Genç, görevini büyük bir aşkla yapıyor.

TEK AŞKI VATAN

Erkek kardeşi ile Kocakuyu köyünde koruculuk yapan Genç, vatanı dışında bir aşk tanımıyor. bugüne kadar evlenmeyi düşünmeyen Genç, çetin kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede engel tanımıyor.

43 yaşındaki Mardinli kadın korucu

Bir yandan evin işleriyle uğraşan bir yandan da silahını alıp nöbete çıkan Genç, zaman zaman da Mehmetçik ile omuz omuza operasyonlara katılarak, büyük bir aşkla bağlı olduğu vatanı için görev yapmanın gururunu yaşıyor.

''BENİM SEVGİLİM SİLAHIM''

4 Şubat Sevgililer Günü'nün de kendisine vatanına duyduğu sevgiyi anımsattığını anlatan Genç, "7-8 senedir burada korucuyum. Bugün Sevgililer Günü. Benim sevgilim silahım, vatan aşkımdır. Evlenmedim ben. Bayrağım için vatan aşkı için her zaman göreve hazırım." ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki Mardinli kadın korucu

HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIM

genç, vatanı için kendisine verilen her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Vatan aşkı için korucu oldum. Her zaman göreve hazırım." dedi.

43 yaşındaki Mardinli kadın korucu

43 yaşındaki Mardinli kadın korucu

43 yaşındaki Mardinli kadın korucu

43 yaşındaki Mardinli kadın korucu

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