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43 yıl sonra organlarının ters olduğunu öğrenen hasta

Balıkesir Bandırma'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 43 yaşındaki hasta, kalbinin ve iç organlarının ters yönde olduğunu öğrendi.

AA | 29.06.2018 - 19:32..
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Karın ağrısı nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesi'ne başvuran ve birtakım tetkikler yapılan Nevin Durak'ın iç organlarının ters yerlerde olduğu bildirildi.

Aynı zamanda hastada tespit edilen safra kesesi iltihabı ve safra kanalındaki taşa bağlı sarılık, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla tedavi edildi.

"YARIN TABURCU EDİLECEK"

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Muzaffer Şenveli, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın iki gün önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini söyledi. Hastayı birtakım testler gerçekleştirdiklerini belirten Şenveli, şöyle konuştu: "Yapılan incelemeler sonucunda toplumda çok nadir görülen, 'total situs inversus' denilen vaka ile karşılaştık. Yani hastanın organlarının yer değişikliği ile karşı karşıya kaldık. Cerrahi hekimlerimiz, Türkiye'de ve dünyada nadir olan bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdi. Hastaya ERCP ve stend işlemleri ile endoskopik safra kesesi ameliyatı aynı anda uygulandı. Hastamız yarın şifa ile taburcu edilecek."

43 yıl sonra organlarının ters olduğunu öğrenen hasta

Ameliyatı Opr. Dr. Erdem Sarı ile gerçekleştiren Opr. Dr. Alpaslan Fedai Çalta da şunları kaydetti: "Yapılan tetkiklerde hastada safra kesesi iltihabı ile beraber safra kanalında taşa bağlı sarılık saptandı. Ultrasonografide de çok nadir görülen bir anomali olan total situs inversus saptandı. Bu anomalide kalp ve bütün karın içi organlar ters tarafta yerleşimlidir. Hastaya öncelikle ERCP yöntemi ile safra kanalının temizlenmesi işlemi yapıldı. Daha sonra kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı yaptık."

Nevin Durak da başarılı bir ameliyat geçirip sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek emeği geçen doktorlara ve personele teşekkür etti.

43 yıl sonra organlarının ters olduğunu öğrenen hasta VİDEO

43 yıl sonra organlarının ters olduğunu öğrenen hasta

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