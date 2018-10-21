43 yıl sonra Toronto Maratonu'nda rekor kırıldı

Kanada genelinde yerel hayır kurumları için bağış toplamayı amaçlayan Scotiabank Charity Challenge Maratonunda bu yıl Kanada rekoru kırıldı.

Her yıl Toronto’da düzenlenen maratonda Cam Levins 42 kilometrelik maratonu 2:09:22 süreyle bitirerek 45 yıldır kırılamayan Kanada rekorunu kırdı.

43 YIL SONRA REKOR KIRDI

Jerome Drayton, 2:10:09 süreyle Kanada rekorunu 1975’ten beri egale ediyordu.

Maratonda birinci olan Cam Levins, toplam 43 bin Kanada doları (185 bin TL) kazandı.

2003'TEN BERİ 62 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Scotiabank Charity Challenge Maraton’unda 2017 yılında sadece 8 milyon Kanada doları para toplanırken 2003’ten beri 62 milyon Kanada doları bağış toplandı.