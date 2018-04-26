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İHH İnsani Yardım Vakfı

Türkiye’den uzanan el hayatını değiştirdi

Özel Haber | 26.04.2018 - 15:19..
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İHH

Endonezya’da meydana gelen sel felaketinde tüm ailesini kaybeden Vildan, Türkiye’nin açtığı yetimhane sayesinde hayata tutundu.

Yaklaşık 14 yıl önce Endonezya’da meydana gelen tsunami felaketinde 170 bin kişi ölmüştü. O zamanlar Türkiye’den bölgeye giden bir grup, anne ve babasını kaybeden çocuklar için İstanbul Yetimhanesi’ni kurdu. Banda Açe’de kurulan binaya sığınan yetimlerin bir kısmı kendi ayakları üzerinde durmaya başlarken bir kısmı ise yıllar sonra Türkiye’de üniversite okumaya başladı.

Bunlardan biri olan Vildan da geldiği yetimhanede ilk ve ortaöğretimi bitirip Türkiye’de üniversite okumaya hak kazandı. Başarılı bir öğrenci olan Vildan kendisine 12 yıl önce uzatılan bir el sayesinde artık üniversite mezunu olmak üzere.

Siz de bir yetimin hayatını değiştirmek istemez misiniz?

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