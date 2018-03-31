Muğla'da mart ayında deniz keyfi

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bazı vatandaşlar sahilde yürüyüp, kafelerde kitap okudu.

Bodrum ilçesinde de sahilde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Cumhuriyet Caddesi, Kumbahçe sahili, Paşatarlası ve Kale caddelerinde yoğunluğa neden oldu. Bazı turistler çocuklarıyla denize girip güneşin tadını çıkardı, balık tuttu.

GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarları görme fırsatı yakaladı. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilcilerden bazıları sahilde yürüyüş yaptı, bazıları da denize girdi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar, denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.