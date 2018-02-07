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İstanbul’da terör operasyonu

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA | 07.02.2018 - 08:44..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul’da terör operasyonu

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