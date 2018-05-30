MGK sona erdi

Sivas doğumlu olmasına rağmen Konya'dan CHP'nin adayı olan Abdüllatif Şener, sokaklarda beklemediği tepkileri almaya başladı.

Fetullah beslemesi Hayko Bağdat'ın, "Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir" "başlıklı yazısı CHP'lilerin büyük tepkisine neden oldu.

Zamanında Marmaray'a da karşı çıkan CHP'nin Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti döneminde bitirilen projeyi Bülent Ecevit'e mâl etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli teknoloji vurgusu yapan İnce'ye, Elon Musk ile yaptığı görüşmeden bahsederek cevap verdi.

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Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

Büyük bir ekonomik kriz için uyarıda bulunan Soros, Avrupa Birliği için ters gidebilecek her şeyin ters gittiğini söyledi.