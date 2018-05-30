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MGK sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK 3 saat 15 dakika sürdü.

AA | 30.05.2018 - 19:39..
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MGK sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.15'te başladı.

3 saat 15 dakika süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrası MGK bildirgesi açıklandı.

SEÇİMLERE HAZIRLIK

MGK bildirisinde, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELE

MGK bildirisinde, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ KIŞKIRTMALAR

MGK bildirisinde, Ege ve doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı.

FİLİSTİN DAVASI

MGK bildirisinde, Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürüleceği teyit edildi.

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