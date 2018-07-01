Finike'yi 50 ton portakaldan heykelle süslediler

Uluslararası Finike Portakal Festivali kapsamında 50 ton portakal kullanılarak gitar, gemi, panda, otomobil, tren, antik tiyatro, antik sütunlar, Türk bayrağı ve Atatürk resmi yapıldı.

Antalya'nın ince kabuğu ve aromasıyla dillere destan olan Finike portakalı için düzenlenen festival dolayısıyla ilçe merkezi 50 ton portakalın kullanıldığı sempatik heykellerle bezendi.

PORTAKALLARDAN HEYKEL

Tamamı çelik iskeletlerin üzerine yerleştirilen portakallardan yapılan heykeller, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Yollarda portakallardan yapılmış heykelleri görenler, araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekmeyi ve görüntü almayı ihmal etmedi.

PORTAKALLARIN SUYU SIKILACAK

Heykellerin yapıldığı 50 ton portakal, suyu sıkılarak değerlendirilecek.

ATATÜRK PORTRESİ İLGİ GÖRDÜ

Sergide dikkat çeken eserlerden biri de Atatürk portresiydi. Ziyaretçiler, portakallardan yapılmış portrenin yanında fotoğraf çektirdiler.