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44 gündür aranan 15 yaşındaki Duygu İstanbul'da bulundu

44 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Duygu T.'nin İstanbul Kadıköy'de sahte kimlikle bulunduğu öğrenildi.

05.06.2017 - 08:07
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kayığp

15 yaşındaki Duygu T., babasından boşanan annesi 39 yaşındaki Filiz Aslan ile birlikte alışverişe çıktı. Filiz Aslan bir markete girdiği sırada dışarıda bekleyen kızı Duygu T., ortadan kayboldu.

HEMEN POLİSE BAŞVURDU

Kızının telefonuna ulaşamayan Aslan, polise giderek polise başvurdu. Yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Duygu T.'nin hayatından endişe eden Aslan, sokak sokak gezerek kızını aramaya devam etti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturmayı derinleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü Kayıp Çocuklar Büro Amirliği ekipleri, 44 gündür kayıp olan Duygu T.'nin gidebileceği arkadaşlarını ve kaybolduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Duygu T., İstanbul Kadıköy'de bulundu. Üzerinden kendi fotoğrafının yapıştırıldığı sahte kimlik çıkan Duygu T., polis merkezine götürüldü. Uzun süre evladını arayan Filiz Aslan'ın, mutlu haberi alır almaz kızına kavuşmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

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