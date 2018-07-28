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44 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 44 kişi, Kuşadası açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 28.07.2018 - 07:07..
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Kuşadası'na bağlı Davutlar açıklarında 2 ayrı operasyon yapan sahil güvenlik ekipleri, 11’i çocuk, 6’sı kadın toplam 44 kaçak göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

44 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı


İNSAN KAÇAKÇISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kuşadası Körfezi Davutlar açıklarında lastik bir bot içerisinde kaçak göçmenlerin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 15’i Afganistan ve 11’i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekiplerinin yine Davutlar açıklarında gerçekleştirdiği ikinci operasyonda da lastik bot ile kaçmaya çalışan 18 Filistin uyruklu kaçak göçmen ile göçmenlerin yasa dışı yollardan kaçışına yardımcı olan Türk uyruklu bir kişi kaçakçısı ele geçirildi.

insan kaçakçısı, göçmen kaçakçılığı suçundan adliye sevk edildi.

44 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

44 kaçak göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı


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