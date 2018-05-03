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44 kişilik Ağrı PÖH ekibi yurda döndü

Afrin'e YPG ile mücadeleye giden 44 kişilik Ağrı PÖH ekibi, görevlerini tamamlayıp 2,5 ay sonra kente döndü.

İHA | 03.05.2018 - 01:13..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı operasyona katılan 44 kişilik Ağrı PÖH ekibi geri döndü. 2,5 ay boyunca sıcak bölgede mücadele veren ekip tam tim olarak yurda geldi.

44 kişilik Ağrı PÖH ekibi yurda döndü


TİME TÖREN DÜZENLENDİ

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, 44 kişilik PÖH timinin görevlerini başarı ile tamamladığını belirterek Özel Harekatçıların her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.

Yıldız, "Giden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız mutlaka zorluk çektiler. Ama şanlı tarihlerine de bir olarak yazıldılar. Bu herkese nasip olmaz sizlere nasip oldu. Tekrar hoş geldiniz, geçmişler oldun" şeklinde konuştu.

Program kurban kesimi ve okunan duaların ardından sona erdi.

44 kişilik Ağrı PÖH ekibi yurda döndü VİDEO


44 kişilik Ağrı PÖH ekibi yurda döndü


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