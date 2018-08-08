44 yeni öte-gezegen keşfedildi

Araştırmada, Kepler Teleskobu'nun geçiş halindeki öte-gezegenleri inceleyen, yani varlığı yörüngesinde döndüğü yıldızın önüne geçtiğinde, yıldızın parlaklığında görülen azalmayla tespit edilen gök cisimlerini kayda alan "K2" misyonunun gözlemleri kullanıldı.
Söz konusu parlaklık azalışları başka astrofizik olaylar sonucu da gerçekleşebileceğinden gözlemler, ABD'nin Arizona eyaletindeki Kitt Peak Gözlemevi ile Teksas eyaletindeki McDonald Gözlemevi'ndeki yer teleskoplarınca doğrulandı.
ÇOĞU DÜNYA BÜYÜKLÜĞÜNDE
Yeni keşfedilen gezegenlerden çoğununun Dünya büyüklüğünde ve daha küçük gezegenlerden oluştuğu, yörüngesinde döndükleri yıldızın etrafındaki hareketi 24 saat kadar kısa sürede tamamladıkları kaydedildi.
Tokyo Üniversitesinden doktora öğrencisi John Livingstone'un öncülük ettiği araştırmada ayrıca 27 yeni öte-gezegen adayı gök cismi keşfedildi.