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13 ülkenin yetim çocukları Esenler'de iftar yaptı.

Dünya Yetimler Günü'nde şehit yakınları ve gaziler, 13 ülkeden yetim çocuklar Esenler'deki iftarda buluştu.

İHA | 30.05.2018 - 22:08..
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İslam İşbirliği Teşkilatı kararıyla, 2014’ten bu yana Dünya Yetimler Günü olarak kabul edilen Ramazan ayının 15. gününde büyük buluşma gerçekleşti. Esenlerdeki buluşmada, şehit yakınları ve gaziler, yetim çocuklarla oruç açtı.

13 ülkenin yetim çocukları Esenler'de iftar yaptı.


"BURANIN İNSANLARI MİSAFİR SEVER"

Yaşıtlarıyla İstanbul’da bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Azerbaycanlı Elnur Kamberli, “Buranın insanları çok misafir sever, Azerbaycan’da da böyle Türkiye’nin gözde şehri İstanbul çok güzel” diye konuştu.

13 ülkenin yetim çocukları Esenler'de iftar yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

İstanbul’u çok sevdiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini ifade eden Afganistanlı Nesih Ümit, “Ben Türkiye’yi, İstanbul’u çok seviyorum. Arkadaşlar edindim, büyükler ve küçükler yan yana çok güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

13 ülkenin yetim çocukları Esenler'de iftar yaptı.

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