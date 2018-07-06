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15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Mardin'de 2, Hakkari'de 5, Şırnak'ta 8 teöristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA | 06.07.2018 - 09:06..
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Dün Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, düzenlenen hava harekatında silahlı 11 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bugün de yurt içinde yapılan operasyonlardan güzel haberler geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'lı teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

MARDİN'DEKİ OPERASYON DEVAM EDİYOR

İçisleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, Mardin’de 2 terörist, Hakkâri’de (Kırıkdağ) 5 terörist, Şırnak’ta 8 terörist olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mardin’deki operasyon halen devam etmektedir" denildi.

15 terörist etkisiz hale getirildi

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