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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi: Politika faizi yüzde 24'te sabit tutuldu.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 14:07..
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek  yüzde 24'te tuttu.

MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMASI

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir. Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir.

"YUKARI YÖNLÜ RİSKLER DEVAM EDİYOR"

Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

"SIKI DURUŞ SÜRDÜRÜLECEK"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında politika faizini %17.75'ten %24'e yükseltmişti.

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