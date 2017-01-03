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45 akademisyene FETÖ davası

İstanbul Üniversitesi'nde görevli 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İHA | 03.01.2017 - 16:45
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asd

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 14 sanığın bu hallerinin devamına ve duruşmaların 13, 14, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına hükmetti.

İDDİANAMELERİ KABUL EDİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 14'ü tutuklu 45 akademisyen hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

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