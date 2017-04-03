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45 haneli köyde 25 ev yandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Serçeler köyünde çıkan yangında 25 ev hasar gördü.

03.04.2017 - 15:17
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Köyde Güldane Taşçı'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYEYE VATANDAŞLAR DA YARDIM ETTİ

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki evlere de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla söndürme çalışması başlattı.

45 haneli köyde 25 ev yandı

Çankırı merkez ile Ilgaz ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları devam ediyor.

45 EVDEN 25'İ YANDI

Yangında, 45 haneli köydeki 25 ev kullanılamaz hale geldi.

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