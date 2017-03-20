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45 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar

Aydın'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, ekip otosuna çarparak kaçan otomobildeki şüpheliler, 45 kilometrelik kovalamaca sonrası durduruldu.

20.03.2017 - 11:23
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişiyi, bir süre önce teknik ve fiziki takibe aldı.

EKİP OTOSUNA ÇARPIP KAÇTILAR

Takibin ardından bugün saat 02.30 sıralarında harekete geçen polis, iki şüphelinin içinde bulunduğu 48 U 8596 plakalı otomobili Efeler ilçesi çıkışında oluşturdukları yol denetleme noktasında durdurmak istedi, ancak, polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, ekip otosuna çarpıp, kaçmaya başladı.

45 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar

ARAÇTAN UYARICI VE HALÜSİNASYON YAPAN MADDE  ELE GEÇİRİLDİ

Polis, Sultanhisar ilçesi yönüne giden şüphelilerin peşine düştü. 45 kilometrelik kovalamacanın ardından şüpheliler, Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde yol bir tır yardımıyla kapatılarak yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada bir miktar uyarıcı ve halüsinasyona neden olma özelliği olan metamfetamin ele geçirdi. İsimleri açıklanmayan iki şüpheli, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

45 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar

45 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandılar

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