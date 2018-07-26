Seyir halindeki araç yandı

Bursa'da Zeynep B. yönetimindeki Yalova-Orhangazi karayolunda arızalandı. Otomobilin freninin boşaldığını fark eden B., el frenini kullanarak aracı güçlükle emniyet şeridinde durdurduğunu belirtti.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
B., aracının henüz bilinmeyen nedenle aniden alev aldığını görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle, Yalova-Orhangazi karayolundaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
B., gazetecilere, aracının yanmasından dolayı büyük şok yaşadığını söyledi.