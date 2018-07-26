taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.817
USD
4,8660
EURO
5,6742
ALTIN
191,50
PETR
74,4700

Seyir halindeki araç yandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, seyir halinde arızalanan ve aniden alev alan otomobil, tamamen yandı.

AA | 26.07.2018 - 21:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa'da Zeynep B. yönetimindeki Yalova-Orhangazi karayolunda arızalandı. Otomobilin freninin boşaldığını fark eden B., el frenini kullanarak aracı güçlükle emniyet şeridinde durdurduğunu belirtti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

B., aracının henüz bilinmeyen nedenle aniden alev aldığını görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle, Yalova-Orhangazi karayolundaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

B., gazetecilere, aracının yanmasından dolayı büyük şok yaşadığını söyledi.

Seyir halindeki araç yandı

Seyir halindeki araç yandı

Seyir halindeki araç yandı

Seyir halindeki araç yandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ, tornavida tasarımıyla ödül kazandı

ODTÜ, tornavida tasarımıyla ödül kazandı

133
ABD Başkanı Trump, Brunson kararını beğenmedi

ABD Başkanı Trump, Brunson kararını beğenmedi

1179
İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

146
Bedelli başvurusu ve devam eden süreçte yapılacaklar

Bedelli başvurusu ve devam eden süreçte yapılacaklar

245
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

83
CHP'liler il başkanlarını sayamadı

CHP'liler il başkanlarını sayamadı

172
CHP'deki kavga Özkan-İnce tarafına taşındı

CHP'deki kavga Özkan-İnce tarafına taşındı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM