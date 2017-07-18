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4,5 yaşında 62 kiloya ulaştı

Düzce'de yaşayan Murat Can Görmez'in ailesi, aşırı kiloları nedeniyle çocuklarının hayatından endişe ediyor.

18.07.2017 - 11:22
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Hüsne-Mustafa Görmez çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Murat Can Görmez, doğduktan sonra hızla kilo almaya başladı.

Hüsne Görmez, bebekliğinde normal bebekten daha hızlı kilo aldığını fark ettiği çocuğunu 4 aylıkken Düzce'deki özel hastaneye götürdü.

Buradan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Murat Can, tedaviye alındı.

4,5 yaşında 62 kiloya ulaştı

"YEMEK VERMEYİNCE SALDIRIYOR"

Murat Can, tedavi görmesine rağmen kilo almaya devam etti. Şu anda 4,5 yaşında olan Murat Can, 62 kiloya ulaştı. 6 yaşında ve 20 kilo olan ağabeyi Muhammet'ten 42 kilo ağır olan Murat Can'ın her geçen gün kilo almaya devam ettiğini ve zaman zaman nefes almakta zorluk  çektiğini belirten anne Hüsne Görmez, şunları söyledi: "Doktorlar sürekli tahlil yapıyor. Ancak çocuğum hala kilo alıyor. Oğlumun ölmesinden korkuyorum. 1 ay önce 50 kiloydu. Şimdi 62 kilo oldu. Nefes almakta zorlanıyor. Oksijen veriyoruz. Yaşıtları gibi koşup oynayamıyor. Ağabeyi de bu duruma üzülüyor. Sürekli yemek istiyor. Vermediğimiz zaman bize saldırıyor. Buzdolabında ne bulursa yiyor. Bir an önce çare bulunmasını istiyorum. Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi'ne götürmek istiyorum oğlumu, ancak imkanımız yok" dedi.

4,5 yaşında 62 kiloya ulaştı

OĞLU İÇİN İŞTEN ÇIKTI

İstanbul'da bir atölyede kaynak ustası olarak çalışırken 1 yıl önce oğlunun rahatsızlığı nedeniyle işi bırakıp Akçakoca'ya dönen ve günlük işlerde çalışarak geçimini sağlayan Mustafa Görmez de, "Oğlumun bu durumu nedeniyle işten çıktım. Beni sürekli yanında istiyor. Çok ağır olduğu için Eşim de artık bakamıyor" diye konuştu.

4,5 yaşında 62 kiloya ulaştı


4,5 yaşında 62 kiloya ulaştı

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