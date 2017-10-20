Hollanda'nın Arnhem kentindeki Kraliyet Hayvanat Bahçesinde, bakıcıların verdiği yemekleri yemek istemeyen ve yattığı yerde neredeyse hareketsiz duran Mama, 1972'den beri tanıdığı Jan van Hooff isimli eski bakıcısını görünce sevince boğuldu. Mama, Hoff'un başını okşadı ve verdiği yiyecekleri yedi.

ESKİ DOSTU GÖRMEK İYİ GELDİ

59 yaşındaki hayvanın öleceğini öğrenen eski bakıcısı Jan van Hooff, Mama'yı hayvanat bahçesinde ziyaret etti. Biyoloji profesörü olan Jan van Hooff, onu 45 yıldır tanıyordu.

45 yıl önce tanıştığı insan dostuyla buluşan maymun- VİDEO

Eski bakıcısını görünce bir süreliğine de olsa yerinden doğrulan Mama, sevinç çığlıkları attı ve Hoff'un saçlarını okşadı. Hoff'un verdiği yiyecekleri de yiyen Mama'nın, bir hafta sonra hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Profesör Jan van Hooff 1970'lerde Utrecht'deki hayvanat bahçesinde bir şempanze grubu kurdu ve şempanze Mama vahşi doğadan hayvanat bahçesine geldi. Oldukça egemen olduğu için grubun lideri oldu. Onunla ilgilenen yetkililer onun olağanüstü güçlü ve hakim bir karaktere sahip olduğunu söyledi.