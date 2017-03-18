45 yıllık denizci son seferinde hayatını kaybetti

Batu Denizcilik'e ait Tınaztepe-S gemisi önceki gün Libya Misurata Limanı açıklarındaki fırtınada battı. 13 mürettebattan 8'i kurtarıldı.

45 YILLIK DENİZCİ

3 denizcinin cesedi bulundu. 2 denizci kayıp. Kazada ölen 2. Kaptan Doğan Tuğbay (66) emekli astsubay. 45 yıllık denizci. Tınaztepe'nin 2. kaptanı elini kestiği için sefere çıkamamış ve Doğan Tuğbay göreve çağrılmış.

"BU SON SEFERİM DÖNÜNCE EMEKLİ OLACAĞIM"

2 çocuk sahibi Doğan Tuğbay’ın İzmir Deniz Limanı Şube Müdürü olan oğlu Alper Tuğbay şöyle dedi: “Babam deniz aşığıydı. Sayesinde ben de deniz polisi oldum. 2. kaptan elini kesince istemeye istemeye göreve gitti. Giderken ‘Bu son seferim. Dönüşte artık kesin emekli olacağım’ dedi. Dönemedi ve çok sevdiği denizde son nefesini verip şehit oldu.”



