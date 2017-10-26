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Çin yanık tedavisi için yapay insan derisi geliştirdi

Çin'de sığır tendonundan üretilen yapay deri dokusu, yanık tedavileri için geliştirildi.

26.10.2017 - 02:14
  1. Haberler
  2. Teknoloji

China Daily gazetesinin haberine göre, insan derisinin kilit unsuru kolajenden oluşan sığır tendonundan üretilen yapay deri dokusu başarılı bir şekilde domuzlar üzerinde test edilmiş durumda.

Çin yanık tedavisi için yapay insan derisi geliştirdi

TEST BAŞARILI OLDU

Testlerin sonucunda yapay deri dokusu naklinin yapıldığı tüm kısımlarda derinin eski haline dönmüş olduğu belirtildi.

Şu an itibariyle yapay insan derisini üreten tek ülkenin ABD olduğunu yazan gazete, orada söz konusu doku fiyatının çok yüksek olduğunu kaydetti.

Çin yanık tedavisi için yapay insan derisi geliştirdi

Çin’li bilim insanları, geliştirdikleri deri dokusunun üretim maliyetinin düşük olmasının yara veya yanık tedavisini gören herkes için bu dokunun kullanılmasına imkan vereceğini vurguladı.

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