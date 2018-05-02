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Dev gemi İstanbul Boğazı’nda

Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit'in İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

DHA | 02.05.2018 - 15:34..
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Dev gemi İstanbul Boğazı’nda

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi Pioneering Spirit, Hollanda'ya gitmek üzere Marmara Denizi'nden geçti.

Sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemiye, Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik etti.

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti ViDEO

BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Öte yandan, geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi, havadan görüntülendi.

Devasa gemi boğaz manzarasıyla birleşince seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıkarken, gemi, vatandaşların meraklı bakışları arasında köprünün altından geçti.

Dev gemi İstanbul Boğazı’nda

Dev gemi İstanbul Boğazı’nda

Dev gemi İstanbul Boğazı’nda

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Dev gemi İstanbul Boğazı’nda
Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit'in İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.
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