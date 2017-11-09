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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da açığa alınan polisin arabasında yapılan aramada 40 kilo esrar bulundu.

09.11.2017 - 19:37
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan yolu üzerinde uygulama noktasında bir süre önce açığa alınan polis memuru İ.G.'nin aracını durdurarak arama yaptı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON TL

Aramada, bagaj kısmına zulalanmış paketler içerisinde 40 kilo eroin ele geçirildi. Van'da görevliyken yurt dışına çıkış yasağı olan kişiye yardımcı olduğu gerekçesiyle açığa alınan polis memuru İ.G.'nin eroini Van'dan İzmir'e götürmek için yola çıktığı saptandı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu bildirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE

Narkotik ekipleri, Şanlıurfa yolu üzerinde durdurduğu bir tankerde yapılan aramada ise yakıt kısmına zulalanmış esrar olduğu belirledi. Narkotik Şube Müdürlüğü'ne getirilen tankerde yaklaşık 1 ton esrar ele geçirildi.
Kocaköy İlçesi kırsalında polisin yaptığı bir diğer operasyonda ise 272 kilo esrar bulundu.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır polisinin 3 ayrı operasyonda ele geçirdiği uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 8.5 milyon lira olduğu açıklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

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