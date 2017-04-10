450 dolarlık hesabı görünce kendini okyanusa attı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Terry Peck, yemek yemek için doğu kıyısında bulunan 'Surfers Paradise' adlı bölgedeki 'Omeros Bros' adlı deniz ürünleri restoranına girdi.

450 DOLAR HESABI GÖRDÜNCE KAÇTI

Terry, masaya iki adet ıstakoz, bir bebek ahtopot, 21 adet votkalı istiridye shot ve birkaç tane bira söyledi. Yaklaşık 600 Avustralya doları yani 450 dolar hesap geldi.

HESABI ÖDEMEMEK İÇİN OKYANUSA ATLADI

Ancak aynı zamanda amatör olarak rap müzikle de uğraşan Peck hesabı ödemek yerine sahile koşarak okyanusa daldı. Jet skilerle Peck'i kovalayan polis amatör müzisyeni zorlukla da olsa da sudan çıkardı.

SAVUNMASINDA "ISTAKOZLAR AŞIRI PİŞMİŞTİ" DEDİ

Peck'in çıkarıldığı mahkemedeki ifadesi de oldukça ilginçti. Yemeklerin aşırı pahalı olduğunu, istiridyesinde kabuk bulunduğunu ve ıstakozların fazla pişmiş olduğunu savunan Peck, bir kız arkadaşının kumsalda doğum yaptığını haber vermesi üzerine aceleyle restorandan çıktığını ve yüzmeye gittiği sırada cüzdanını kaybettiği için hesabı ödeyemediğini iddia etti. Restoran temsilcileri ise ıstakozların fazla pişmiş olduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

YARGIÇ ŞAŞIRDI: HEPSİNİ TEK BAŞINA MI YEDİN

Peck'in yediği gıdaların sayılması sırasında "Aman Tanrım. Hepsini tek başına mı yedin?" tepkisini veren Yargıç Joan White, polise direnme ve hırsızlık suçlaması yöneltilen Peck'i kefaletle serbest bıraktı. Peck'in bir sonraki duruşması ise 4 Mayıs'ta yapılacak.