İbrahim Kalın, Bingöl ve Parlak'tan 15 Temmuz türküsü

İbrahim Kalın, söz ve müziğinin Erol Parlak'a ait olduğu öğrenilen eserin bir kısmını geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşmıştı.
Kalın paylaşımına, "15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik" notunu düşmüştü. Etkileyici eserin tam hali yayınlandı..
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ
Türkünün sözlerinde, "Kara haber tez ulaştı, ocağıma ateş düştü. Kara haber tez ulaştı, ciğerime ateş düştü. Yitirdim aklım dolaştı uyan Mehmed'im uyan. Deli oldum aklım dolaştı, uyan Mehmed'im uyan" dizeleri yer alıyor.