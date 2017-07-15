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İbrahim Kalın, Bingöl ve Parlak'tan 15 Temmuz türküsü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak, şehitler için anlamlı bir türkü seslendirdi.

15.07.2017 - 10:44
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ibrahim kalın

İbrahim Kalın, söz ve müziğinin Erol Parlak'a ait olduğu öğrenilen eserin bir kısmını geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşmıştı.

Kalın paylaşımına, "15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik" notunu düşmüştü. Etkileyici eserin tam hali yayınlandı..

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Türkünün sözlerinde, "Kara haber tez ulaştı, ocağıma ateş düştü. Kara haber tez ulaştı, ciğerime ateş düştü. Yitirdim aklım dolaştı uyan Mehmed'im uyan. Deli oldum aklım dolaştı, uyan Mehmed'im uyan" dizeleri yer alıyor.

İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz türküsü İZLE

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