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450 milyon dolara satılan tablo Abu Dhabi'ye gidiyor

Leonardo Da Vinci'nin 450 milyon dolarlık rekor fiyata satılan "Salvator Mundi" isimli İsa tablosunun, Abu Dhabi’de açılan Louvre Müzesi'ne gittiği duyuruldu.

DHA | 07.12.2017 - 11:12..
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Fransa dışında Louvre adını taşıyan ilk müze olan Louvre Abu Dhabi, "Arap dünyasındaki ilk evrensel müze" olarak nitelendiriliyor ve petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri’nin küresel hırslarının bir temsilcisi olarak görülüyor.

Müze, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İngilizce, Fransızca ve Arapça “Da Vinci'nin Salvator Mundi, #LouvreAbuDhabi'ye geliyor " yazdı. Yapılan paylaşımda 500 yıllık eserin resmi gösterildi ancak sahibi belirtilmedi.

450 milyon dolara satılan tablo Abu Dhabi'ye gidiyor

Müzayede evi Christie's de, New York'ta 450.3 milyon dolara satın alınan ve sanat dünyasını şaşkına çeviren tablonun alıcısını açıklamayı kararlılıkla reddetti.

SUUDİ PRENS SATIN ALDI

New York Times da alıcıyı Suudi Arabistan Prensi Bader bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan el-Saud olarak belirledi. Ancak Prens’in ülkesinde İsa’nın ya da İslam dışındaki herhangi başka dinin resmi ibadeti yasak.

450 milyon dolara satılan tablo Abu Dhabi'ye gidiyor

Times, Prens Bader’in önemli bir sanat koleksiyoncusu geçmişinin olmadığını ama Suudi Arabistan'ın güçlü Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın bir arkadaşı ve ortağı olduğunu açıkladı.

Satış, 179.4 milyon dolarla yine New York’ta satılan Pablo Picasso'nun "Cezayir Kadınları" adlı tablosunun rekorunu ikiye katlamış oldu.

Abu Dhabi'de Louvre Müzesi açıldı

450 milyon dolara satılan tablo Abu Dhabi'ye gidiyor

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