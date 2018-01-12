taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.984
USD
3,7803
EURO
4,5626
ALTIN
161,47
PETR
68,9700

‘4500 Kitap 4500 Okuyan’ projesi

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca yürütülen ’KOP Okuyor’ Projesi kapsamında Ulukışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Kervansaraydan Kütüphaneye’ kitap okuma projesi kabul edildi.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 11:38..
  1. Haberler
  2. Kitap

4500 Kitap 4500 okuyan parolası ile yola çıkılan projede; öğretmen, öğrenci ve veliler ile kitap okuma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Projeye dâhil olan okullara yönelik kitap okuma seansları, yazar söyleşileri, kitap sergileri, kitap-okuma seminerleri, kütüphane ve kitapçı gezileri, şiir-kompozisyon yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenecek.


OKULLARA KÜTÜPHANE KURULACAK

Proje dahilinde, İlçedeki tüm İlkokul, Ortaokul ve liselerin (72 derslik) dersliklerine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Öğretmenevinde oluşturulacak 75 adet mini kütüphane ile öğrencinin ve velinin kitaba ulaşımı etkinleştirilecek.

‘4500 Kitap 4500 Okuyan’ projesi

Sınıf rehber öğretmenlerinin denetiminde öğrenci ve velilerin kitap okuma eylemleri takip edilecektir. Zenginleştirilmiş destekleyici faaliyetler projenin amaca ulaşmasını sağlayacak.

‘4500 Kitap 4500 Okuyan’ projesi

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

İlginizi Çekebilir
Türkiye'nin illere göre kitap okuma oranları
Kitap satış noktası İdefix, illere göre Türkiye'nin kitap okuma oranlarını açıkladı. Buna göre en çok kitap okuyan il 2,08 oran ile Ankara olurken, ikinci sırayı da 1,92 endeksle İstanbul aldı.
Raflarda yerin alan kitaplar
Kitap raflarında yerini alan kitaplar, okuyucularla tanışmayı bekliyor.
Umberto Eco’nun başyapıtı: Gülün Adı
İtalyan yazar Umberto Eco’nun ilk romanı olma özelliği taşıyan ‘Gülün Adı’ kilise ve imparator arasındaki anlaşmazlığı konu edinirken, işlenen cinayetler ise büyük bir gizemi oluşturur.
Yordam Kitap'tan dört yeni yapıt
Yordam Kitap 2018'de ilk kitaplarını okuyucularıyla tanıştırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

171
CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

129
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

39
697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

36
Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

33
1823 FETÖ mağduru göreve iade edildi

1823 FETÖ mağduru göreve iade edildi

43
Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi

Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM