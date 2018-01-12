‘4500 Kitap 4500 Okuyan’ projesi

4500 Kitap 4500 okuyan parolası ile yola çıkılan projede; öğretmen, öğrenci ve veliler ile kitap okuma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Projeye dâhil olan okullara yönelik kitap okuma seansları, yazar söyleşileri, kitap sergileri, kitap-okuma seminerleri, kütüphane ve kitapçı gezileri, şiir-kompozisyon yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenecek.



OKULLARA KÜTÜPHANE KURULACAK

Proje dahilinde, İlçedeki tüm İlkokul, Ortaokul ve liselerin (72 derslik) dersliklerine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Öğretmenevinde oluşturulacak 75 adet mini kütüphane ile öğrencinin ve velinin kitaba ulaşımı etkinleştirilecek.





Sınıf rehber öğretmenlerinin denetiminde öğrenci ve velilerin kitap okuma eylemleri takip edilecektir. Zenginleştirilmiş destekleyici faaliyetler projenin amaca ulaşmasını sağlayacak.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]