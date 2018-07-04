ABD bağımsızlığını ilan edeli 242 yıl oldu

Aybüke SENGİR / [email protected]

4 Temmuz 1776, Amerika Birleşik Devletleri’nin Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandığı tarih olarak geçiyor. ABD, kimilerine göre özgürlükler ülkesi, kimilerine göre ise kapitalizmin ve savaşların en büyük aktörü. Seveni olduğu kadar, sevmeyeninin de fazlasıyla olduğu bir ülke. Peki, 242 yıl önce bağımsızlık isteği nasıl oluştu?

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın nedenleri aslında kısaca üç maddede özetlenebilir. İngiltere’nin Kuzey Amerika’da çok geniş toprakları yönetmesi, İngiliz sömürgeciliğin halkı ekonomik olarak güç durumda bırakan yüksek oranlı vergileri, Amerikan kolonisinde Yedi Yıl Savaşları sonrasında yepyeni bir ulus ruhunun doğması ve kendilerine olan güvenlerinin artması.

BAĞIMSIZLIĞIN İLK ÇIĞLIKLARI: BOSTON ÇAY PARTİSİ

Tarih 28 Kasım 1773 gösterdiğinde Hindistan’dan, İngiliz gemileri Boston limanına çay getiriyordu. Geminin limana yanaştığını fark eden halk, çaya yapılan vergiye tepki olarak Boston limanına akın ettiler. Gelen gemiler valinin izni olmadan ne boşaltılabiliyor ne de geri çıkış yapabiliyorlardı. Bunun üzerine 20 günün ardından koloniciler harekete geçtiler. 100 kişi kılık değiştirerek gemide bulunan bütün çayı denize döktüler.

İNGİLİZ KIZDI

Bu hareketin lideri Samuel Adams’dı. Limanın yüzeyi çayla kaplanmıştı ve bu olay diğer gün İngiltere hükümeti tarafından büyük tepkiyle karşılandı. 16 Aralık 1773 tarihinde gerçekleşen bu olaya “ Boston Tea Party” (Boston çay partisi) adı verildi. Olayın ardından İngiliz hükümeti, limana girişleri yasakladı ve hiçbir gemi ve insanın yaklaşmaması emretti. Tabii Boston halkı bu duruma çok tepki göstermişti.

AMERİKAN KOLONİLERİNİN NİHAİ ZAFERİ BAŞLIYOR

İlk kıvılcım çay partisiyle başlamıştı zaten, 5 Eylül 1774’te aralarında George Washington ve Benjamin Franklin’in de bulunduğu bir Amerikan kongresi yapıldı. Kongrede kolonilerin kendilerine ait karar verme yetkilerinin ve yasa dışı olarak konulan vergilerin sadece kendilerince hazırladıkları yasalarla mümkün olacağını belirttiler. Sadece 2 ay içinde Amerikan Bağımsızlık Devrimi her yere yayılmıştı.

FRANSA ABD'YE YARDIM EDİYOR

Tarih 1778’i gösterdiğinde Amerikalılar büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermişlerdi ve çoktan birçok millete örnek olmuşlardı. Diğer taraftan şaşırtıcı bir şey daha var ki İngiltere- Amerika savaşları esnasında İngiliz düşmanı olan sömürgeci Fransa hükümeti, Amerikan kolonilerine yardım ediyordu.

İLK BAŞKAN GEORGE WASHINGTON

George Washington ve Fransız birliklerinin birleşmesiyle İngiltere ordusunun bir kısmı daha yenilgiye uğratıldı. 1782 yılında güney limanları İngilizlerden arınmıştı. 3 Eylül 1783’te imzalanan Paris Barış Antlaşmasıyla, Amerikan Birleşik Devletlerinin bağımsızlığı resmen kabul edildi. 1787 yılında hazırlanan federal anayasa ile de 1789’da George Washington kurulan birleşik devletin ilk başkanı seçildi.

AMERİKAN BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ METNİ

Bağımsızlık bildirgesi özetle şunu anlatmak istiyor: Bütün insanlar özgür doğar ve özgür yaşar; devlet ancak bu özgürlükleri korumak ve bunlardan herkesin eşit derecede yararlanmasını sağlamak için vardır; bu özgürlükleri çiğneyen devlet, kendi varlık nedenini yitirir; böyle bir devlete karşı ayaklanmak hem hak hem de ödevdir; İngiltere hükûmeti, Amerikalıların özgürlüklerini çiğneyerek onları kendisine bağlayan temel sözleşmeyi bozmuştur; bu suretle özgür kalan Amerikan halkı, yeni bir hükûmet kurmaya karar vermiştir.