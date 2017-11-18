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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.

18.11.2017 - 14:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de AK Parti İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında değindiği NATO krizi konusunda, "Norveç'teki NATO tatbikatındaki terbiyesizliği gördünüz. Bu de işte böyle bir hadisedir. Şahsımı ve Gazi Mustafa Kemal'i hedef alan çarpık bir bakış bu. Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

HEDEF DÜNYADA İLK 10'A GİRMEK

Şimdi hedef dünyada ilk 10'un içine girmek. Bu ülkeyi başımıza yıkmak için ellerini ovuşturarak bekleyen o kadar çok güç var ki. Milletimizin birliğinin, ülke bütünlüğünün ortadan kalktığı hiçbir yerde huzur ve güven göremezsiniz. Eğer biz meseleleri aşmak için gayret göstermezsek yaptığınız işin adı tevekkül değil tembellik olur.

Faniler olarak bizlerin eksiği elbette olacaktır. Önemli olan bunu kabul edip düzeltme yoluna gidecek erdemi gösterebilmektedir.

"APTALLAR DEĞİL ALÇAKLAR YAPAR"

Türkiye güçlendikçe ülkemize ve dolayısıyla bizlere yönelik hücumların şiddeti de artıyor. İşte daha dün, Norveç'teki NATO tatbikatındaki terbiyesizliği gördünüz. Bu de işte böyle bir hadisedir. Şahsımı ve Gazi Mustafa Kemal'i hedef alan çarpık bir bakış bu. Bazı yanlışlar vardır ki onları aptallar değil ancak alçaklar yapar. Bu da öyle bir hadisedir. Bu terbiyesizliği NATO içinde varlığını bir süredir takip ettiğimiz çarpık bir bakışın dışavurumu olarak anlıyoruz. NATO'nun güvenirliği sorgulanır hale gelmiştir.

Erdoğan: Bunu aptallar değil ancak alçaklar yapar VİDEO

"BİZİM YAPTIĞIMIZDAN DAHA DOĞAL NE OLABİLİR"

Artık göbeğimizi biz keseceğiz dedik ve kestik. Fırat harekatını yaptık. Şimdi İdlib'de aynı adımları atıyoruz. Afrin'de aynı adımları atacağız. Kim ki bize en ufak bir tacizde, tehditte bulunur, bunun hesabını sorarız. Biz 911 kilometre sınırımız olan bir ülkeden bu tehdidi alacak, sessiz kalacağız, 12 bin kilometreden buraya birileri gelip buraya müdahale edebilecek. Bu nasıl iş? Bizim yaptığımızdan daha doğal, daha tabii ne olabilir?

Bu iş böyle tatbikatlarda terbiyesizlik yapılarak, sonra da özür dileyerek geçiştirilebilecek bir şey değil.

"TÜRKİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ KURACAK; DOSTLARIYLA PAYLAŞACAK"

Türkiye yakında kendi hava savunma sistemlerini kuracak, bunları da dostlarıyla paylaşacak.

"NATO'NUN GÜVENİRLİĞİ SORGULANIYOR"

Suriye'den ülkemize yönelik tehditlerin zirveye çıktığı bir dönemde füze savunma sistemlerini geri çekerek Türkiye'ye yönelik bir saldırı durumunda harekete geçilmeyebileceği intibasını veren NATO'nun güvenirliği, tüm üye ülkeler nezdinde sorgulanır hale gelmiştir. Biz kendi güvenliğimizi sağlamak için Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri almaya kalktığımızda, ittifakın önde gelen kimi ülkeleri tarafından ortaya konan tepki de bu çarpıklığı teyit eder mahiyettedir.

Bu yaşananlardan sonra terörle mücadele ettiğini söyleyenlere biz nasıl inanabiliriz?

"TESLİMİYET POLİTİKALARINI GÖMDÜK"

Milletimizle çıktığımız bu yolda teslimiyet politikalarını geri dönmemek üzere gömdük. Afrin'i de kurtaracağız. Diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizleyeceğiz.

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