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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Şanlıurfa'da pamuk tarlasında çayışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

08.11.2017 - 20:33
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Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 20’inci kilometresindeki Yedikuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Tarlada pamuk toplamaktan dönen işçileri taşıyan sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 S 1588 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

12 İŞÇİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile minibüsteki 11 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

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