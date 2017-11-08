Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

İtalya, Fransa ve İspanya ile atılan imzalar kapsamında hava ve savunma sistemleri güçlendirilecek.

Strazburg'da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşen CHP lideri "Burayı kendi evimiz gibi görüyoruz" dedi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğinde 4 yıl süreyle görev yapacak.

1 Beştepe'de Erdoğan-Elon Musk görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

2 Nevşin Mengü'nün gündemi Müslüman Kardeşler Birgün'de yazmaya başlayan Mengü, "Müslüman Kardeşler'in uçkuru" başlıklı yazısında, Tariq Ramadan konusuna dikkat çekti.

3 Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'yı ayıran mesaj Hacı Sabancı’nın Özge Ulusoy’un telefonunda görüp ilişkiyi bitirdiği mesajlar ortaya çıktı.

4 Yerli otomobildeki şarj özelliği Tesla'da bile yok Elektrikli otomobil pazarında Tesla dünyayı kasıp kavuruyor ancak Türkiye'nin yerli aracının Tesla'dan iyi olan özellikleri var.

5 Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor Suudi Arabistan'da yaşanan gözaltı dalgasının arkasında, Amerika'nın ekonomik hedeflerinin olduğu ortaya çıktı.

6 İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı Her şeye karşı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Küçükkaya, projenin adının da Atatürk olarak kaldığının önemli olduğuna dikkat çekti.