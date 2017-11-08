Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 20’inci kilometresindeki Yedikuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Tarlada pamuk toplamaktan dönen işçileri taşıyan sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 S 1588 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
12 İŞÇİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile minibüsteki 11 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.