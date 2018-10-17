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Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Dolar kurlarında ciddi bir düşüşün yaşandığını belirten Yiğit Bulut, TL'ye yatırım yapmak için yatırımcıların harekete geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 07:49..
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Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler yeni bir döneme girdi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar da son buldu. Doların 7 lirayı aşmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

TRT Haber ekranlarında Derin Analiz programında gündemi değerlendiren Yiğit Bulut, yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"GİDİN DOLAR KURUNA BAKIN"

Yiğit Bulut, şunları söyledi; "Bugün, bu gece itibarıyla Türkiye ekonomisine ciddi anlamda giriş var. Şu anda gidin dolar kuruna bakın. Ciddi anlamda dolar bozuluyor. TL almak için. Niye? TL enstrümanlara yatırım yapmak için.. Diğer tarafta, bizi suçlayanların ülkelerinde; bizim ülkemizin demokrasisi öldü mü, ölüyor mu, ölecek mi diye kitaplar yazılıyor.

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam ViDEO

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

UZUN SÜREDİR KARALAMA KAMPANYASI VAR

Uzun süredir Türkiye'yi karalama kampanyası var. Yıllardır süren manipülatif, spekülatif baskı var. Fiziki darbe girişimi var. Geldiğimiz noktada, diyorlar ki Amerikan demokrasisi öldü mü? Bunu ben söylemiyorum; Harvard profesörleri söylüyor. Bunu ben söylemiyorum; Amerika'nın en güvenilen editörleri söylüyor."

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