taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.825
USD
3,8146
EURO
4,6757
ALTIN
163,49
PETR
68,5000

ABD'li futbol yıldızı hacamat ile tedavi oluyor

Çok şifalı olduğu belirtilen hacamat, dünyadaki popülaritesini de hızla artırıyor. ABD'li futbol yıldızı James Harrison bilim adamlarını umursamadan rahatlamak için hacamat yöntemini kullanıyor.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 14:49..
  1. Haberler
  2. Dünya

Geçmişi Antik Çin uygarlığına dayanan "hacamat", İslam ülkelerindeki varlığını sürdürürken dünyada da popüler bir tedavi yöntemi olmaya doğru ilerliyor. Bunun en önemli örneklerinden biri ABD'li futbol yıldızı James Harrison oldu.ABD'li futbol yıldızı hacamat ile tedavi oluyor

MİLYON DOLARLIK SPORCU HACAMAT YAPTIRIYOR

National Geographic, Amerikan futbolu kulüplerinden New England Patriots'un oyuncusu James Harrison ile bu konu ile ilgili bir röportaj yaptı ve Harrions'un bu konu hakkındaki en güzel örneklerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Sert bir oyun olan Amerikan futbolunda alınan yaralar, darbeler, özel terapilerle tedavi ediliyor.  Manuel fizyoterapiden tutun da masaja kadar her türlü reçeteyi uygulayan Harrison'un favori tedavi yöntemlerinden biri de hacamat.

Yıllık maliyeti 350 bin doları bulan fizyoterapi faturasında hacamatı da bulunduran Harrison, hacamat ile rahatlığa ve sağlığa kavuştuğunu belirtiyor.

BİLİM ADAMLARININ SÖZLERİNİ UMURSAMIYOR

Natioanl Geographic muhabiri Harrison'a "bilim adamlarının hacamat ile ilgili şüpheci yaklaşımlarının bulunduğunu" belirtirken, Harrison bu durumu umursamadığını, sadece tedavi ile kendini daha zinde hissettiğini belirtti.

Hacamatın kendisi için en güzel tedavi yöntemlerinden birtisi olduğunu belirten Harrison, tedaviden önce tek hissettiği şeyin acı ve rahatsızlık olduğunu belirtirken, tedaviden sonra ise rahatladığını ve hiçbir şey hissetmediğini belirtti.

BATI UYGARLIKLARINDA POPÜLER HALE GELİYOR

Her hastalığın şifası olduğu belirtilen hacamat, her gün daha da rağbet görmekte, daha çok talep almakta. Özellikle alternatif tıbba karşı gelen batı uygarlıklarında bile bu durum artış gösteriyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'nın sivil yalanı

PKK'nın sivil yalanı

131
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

74
Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

115
Afrin operasyonunda son durum

Afrin operasyonunda son durum

51
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

93
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

290
El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM