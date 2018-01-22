ABD'li futbol yıldızı hacamat ile tedavi oluyor

Geçmişi Antik Çin uygarlığına dayanan "hacamat", İslam ülkelerindeki varlığını sürdürürken dünyada da popüler bir tedavi yöntemi olmaya doğru ilerliyor. Bunun en önemli örneklerinden biri ABD'li futbol yıldızı James Harrison oldu.

MİLYON DOLARLIK SPORCU HACAMAT YAPTIRIYOR

National Geographic, Amerikan futbolu kulüplerinden New England Patriots'un oyuncusu James Harrison ile bu konu ile ilgili bir röportaj yaptı ve Harrions'un bu konu hakkındaki en güzel örneklerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Sert bir oyun olan Amerikan futbolunda alınan yaralar, darbeler, özel terapilerle tedavi ediliyor. Manuel fizyoterapiden tutun da masaja kadar her türlü reçeteyi uygulayan Harrison'un favori tedavi yöntemlerinden biri de hacamat.

Yıllık maliyeti 350 bin doları bulan fizyoterapi faturasında hacamatı da bulunduran Harrison, hacamat ile rahatlığa ve sağlığa kavuştuğunu belirtiyor.

BİLİM ADAMLARININ SÖZLERİNİ UMURSAMIYOR

Natioanl Geographic muhabiri Harrison'a "bilim adamlarının hacamat ile ilgili şüpheci yaklaşımlarının bulunduğunu" belirtirken, Harrison bu durumu umursamadığını, sadece tedavi ile kendini daha zinde hissettiğini belirtti.

Hacamatın kendisi için en güzel tedavi yöntemlerinden birtisi olduğunu belirten Harrison, tedaviden önce tek hissettiği şeyin acı ve rahatsızlık olduğunu belirtirken, tedaviden sonra ise rahatladığını ve hiçbir şey hissetmediğini belirtti.

BATI UYGARLIKLARINDA POPÜLER HALE GELİYOR

Her hastalığın şifası olduğu belirtilen hacamat, her gün daha da rağbet görmekte, daha çok talep almakta. Özellikle alternatif tıbba karşı gelen batı uygarlıklarında bile bu durum artış gösteriyor.