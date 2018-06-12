Muğla'da 2 hektar alan yandı

Saat 14.50’de yapılan ihbar sonrası yangın mahalline havadan 6 helikopter, bir amfibik yangın söndürme uçağı 14 arazöz ve 65 yangın söndürme işçisi söndürme çalışmalarına başladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Havadan helikopterler ve uçağın arka arkaya yaptığı sortiler sonrası yangın 16.15’te kontrol altına alındı. Yangın mahalline Ula İlçe Jandarma ekipleri ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede yangının çıkış noktasındaki elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonrası çıkan kıvılcımların ormana sıçradığı tahmin ediliyor.