Türkiye'de eleştirmenler artmalı mı?

“Edebiyatta eleştiri ve eleştirmen neden önemli?” sorusundan yola çıkarak hazırladığım dosyamın üçüncü bölümünde “Türkiye’de eleştirmenlerin sayısı artmalı mı?” konusundan bahsedeceğiz. Bakalım işin içindeki isimler bu konuda neler söylemiş?

TÜRKİYE’DE ELEŞTİRMENLER ARTMALI MI?

Algan Sezgintüredi – April Yayınları

Edebiyatla, kitapla ilgili her türlü düşünsel üretimin artmasını, eleştiri denince ilk akla gelenin işin olumsuz tarafı olmasını hem eleştirmende hem okurda ortadan kaldıracak denli artmasını ve çeşitlenmesini isterim doğrusu.

Ayhan Koç – İthaki Yayınları

Herkesin her şey hakkında yorum yapıp kitleleri etkileyebildiği bir çağdayız. Kendi halinde bir okurun yorumu sosyal medya sayesinde binlerce insana ulaşırken, nitelikli bir eleştirmenin yorumu bazen ancak yüz kişiye ulaşıyor. Hangi sese kulak kabartmalı, emin olamıyor insan. Bu ve benzer problemlerin nicelikle alakalı olduğunu düşünmüyorum.

Nazlı Karabıyıkoğlu – İthaki Yayınları

Daha fazla kişinin teori bilmesini isterdim.

Doruk Kirezci – Müptela Yayınları

Türk Edebiyatı’nda bu türün gelişime ihtiyacı var, gelişimden kastım hem nitelik, hem de nicelik açısından eleştirmenlerin artması gerekiyor. Bir boşluk olduğu kesin. Böyle bir boşluğun olduğunu “Bloggerlar” ve “Bookstagram” diye tabir edilen kitap hesaplarının (normal insanlar bunlar, eleştirmen değiller) çokluğundan anlıyorum. Bu hesaplar internet ortamında (Instagram, Youtube, Facebook, Goodreads) edebi metinlere eleştiri yapıyor ve oldukça da rağbet görüyorlar.

Fuat Sevimay – Hep Kitap

Deneyim sahibi ve edebiyat algısına doğru katkı sunacak eleştirmenler elbette artsın. Ama elli kitap okumamış, okuduğunu zerrece anlamamış, edebiyat kuramlarından bihaber kof tipler ise, eleştirmen kimliğini lekelememek üzere mümkünse hiç dikkate alınmasınlar.

Küsurat Yayınları

Eleştiri okuma kültürünü dönüştürebilir ve dahası okurlar arasında köprü oluşturabilir. Böyle bir gücü ve imkanı olan bir geleneğin artması, yayılması ve daha ulaşılabilir olması çok kıymetli olacaktır.

Merve Özcan - Portakal Yayınları

Evet. Yenilikçi, yapıcı ve gerçekçi eleştirmenlerin artması gerekiyor ama yenilikçilik bence burada ayırt edici özellik olmalı.

Rana Demiriz – Timaş Yayınları

Özellikle kitap eki vs. gibi mecralarda kitap tanıtımından ziyade, gerçekten okunup yorum yapılmasını, eleştirilmesini isterim. Bu yüzden eleştirmenlerin artması, özellikle gerçek okur olan, donanımlı, yapıcı eleştirmenlerin artması edebiyat dünyamız açısından umut verici olur.

Emeği geçen yayınevi ve yazarlarımıza teşekkür ederim.

İkinci bölüm "Türkiye'de eleştirmenlere gereken değer veriliyor mu" için tıklayınız.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap