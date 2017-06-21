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Uğruna eşini 2 kez boşadığı sevgilisi, bacağından vurdu

Çocukluk aşkı için nikahlı eşini 2 kez boşayan Şükran Taşpınar, nikahsız yaşadığı sevgilisi tarafından silahla yaralandı.

21.06.2017 - 10:27
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Adana'da yaşayan Ali Balduz, nikahsız yaşadığı 2 çocuk annesi Şükran Taşpınar'ı "Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalı" diyerek ayağından vurdu.

TUTUKLULUK YAPMASA ÖLDÜRECEKTİ

İkinci kez ateş etmek isteyen Balduz, tutukluk yapan silahı atıp kaçtı. Bir süre sonra yakalan Balduz, tutuklandığı nöbetçi mahkemede "Silah tutukluk yaptı. Tutukluluk yapmasaydı onu öldürecektim" dedi.

Ali Balduz, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"SEN ERKEK MİSİN"

Olay günü nikahsız eşi ile birlikte alışveriş yapmak için çarşıya geldiklerini anlatan Balduz, "Bankadan para çekecektik. Yolda yürürken çalışmadığım için 'Sen erkek misin niye çalışmıyorsun?' diyerek hakaret etti. Ben de silahımı çıkarıp ayağına ateş ettim. Silah tutukluk yapmasaydı da ikinci kez ateş etmeyecektim" diye savunma yaptı.

EŞİNİ 2 KEZ BOŞADI

Ali Balduz'un çocukluk aşkı olduğunu, kendisi için imam olan eşinden boşandığını anlatan Şükran Taşpınar ise şikayetçi olduğunu belirterek şöyle dedi: "Ailesi istemeyince evlenemedik. Ben imamla evlendim 2 kızım oldu. Mardin'de karşılaştık, birbirimizi seviyorduk. İmam eşimi boşayıp birlikte yaşamaya başladık. Anlaşamayınca ayrıldık ben tekrar imam eşimle evlendim. Ama peşimi bırakmadı, sözler verince eşimden bir kez daha boşanıp, tekrar birlikte yaşamaya başladık.

Uğruna eşini 2 kez boşadığı sevgilisi, bacağından vurdu

"BU KADIN NAMUSSUZ"

Olay günü tedirgin davranışları vardı. 2 kazak 2 pantolon üst üste giymişti. Çarşıya geldiğimiz zaman çorba içelim dedi. Ancak bir çok çorbacıyı geçmemize rağmen 'bunda değil diğerinde' diye beni adliyenin önüne kadar getirdi. El ele tutuşmuştuk. Sonra bir anda elini çekip tabancayla ayağıma ateş etti. Yere düşünce de silahı başıma doğrultup 'Bu kadın namussuz' dedi tetiğe bastı. Ancak silah ateş almadı."

Mahkeme heyeti, Balduz'un tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Uğruna eşini 2 kez boşadığı sevgilisi, bacağından vurdu

Uğruna eşini 2 kez boşadığı sevgilisi, bacağından vurdu

Uğruna eşini 2 kez boşadığı sevgilisi, bacağından vurdu

Uğruna eşini 2 kez boşadığı sevgilisi, bacağından vurdu

Uğruna eşini 2 kez boşadığı sevgilisi, bacağından vurdu

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