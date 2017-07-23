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Köprü ve otoyollar saniyede 43,66 lira kazandırdı

Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan bu yılın ilk 6 ayında elde edilen gelir yükseldi.

23.07.2017 - 14:12
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Köprü ve otoyollar saniyede 43,66 lira kazandırdı

Köprü ve otoyollardan bu yılın ilk altı ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 618 milyon 762 bin 981 liradan 679 milyon 59 bin 942 liraya çıktı.

SANİYEDE 43,66 LİRA GELİR GETİRDİ

Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 43,66 lira gelir getirdi. AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2007-2016 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 3,6 milyar, elde edilen gelir ise 7,5 milyar lira oldu. Bu yılın ilk altı ayında ise köprü ve otoyollardan 194 milyon 300 bini aşkın araç geçişinden, 679 milyon 59 bin 942 lira gelir elde edildi.

KÖPRÜLERDEN GÜNDE ORTALAMA 370 BİN ARAÇ GEÇİŞİ YAPILIYOR

Günde ortalama 370 bin araç geçişinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın altı ayı itibarıyla 175 milyon 348 bin 319 lira, otoyollardan ise 503 milyon 711 bin 623 lira gelir sağlandı.

Köprü ve otoyollar saniyede 43,66 lira kazandırdı

Söz konusu dönemde otoyol ve köprülerden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 618 milyon 762 bin 981 liradan 679 milyon 59 bin 942 liraya çıktı. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 43,66 lira gelir sağlanmış oldu.

YILIN İLK 6 AYINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN ELDE EDİLEN GELİR

Bu yılın ilk 6 ayında köprü ve otoyollardan elde edilen gelir ve geçen araç sayıları şöyle:

Gelir (TL) Araç
Ocak 103.311.379 28.429.069
Şubat 99.348.444 27.964.117
Mart 117.739.784 32.828.217
Nisan 118.410.036 33.051.930
Mayıs 133.815.029 37.662.291
Haziran 106.435.270 34.365.210
Toplam

679.059.942

 194.300.834

Köprü ve otoyollar saniyede 43,66 lira kazandırdı

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