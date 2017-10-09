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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Solhan İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde, eroin ham maddesi ile baz morfin ele geçirildi.

09.10.2017 - 19:58
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Bingöl'ün Solhan İlçesi Şeref Jandarma Karakol Komutanlığı önünde oluşturulan yol kontrol ve arama noktasında; Van’dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü durdurduldu.

PİYASA DEĞERİ 360 BİN TL

Otobüste yapılan aramada piyasa değeri 360 bin lira olan 5 kilo 210 gram eroin ham maddesi baz morfin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Valilikten yapılan açıklamada "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

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