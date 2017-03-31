4,5G hizmeti bir yaşında

Türkiye'yi hızlı internetle tanıştıran, 1 Nisan 2016'da hizmete giren, hız, kapasite ve sağladığı verimlilikle haberleşmeyi daha da kolaylaştıran 4,5G teknolojisi bir yaşında.

MOBİL İNTERNET ARTIK 12 KAT HIZLI

BTK'dan yapılan açıklamada, 4,5G hizmetinin bir yaşına girmesi dolayısıyla açıklamalarına yer verilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, mobil cihazlarda internet hızını 12 kat artıran 4,5G'nin aradan geçen bir yılda vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

51,6 MİLYON ABONE 4,5G'DE

Sayan, yıl sonunda 51,6 milyon abonenin 4,5G'ye geçtiğini vurgulayarak, "Toplam mobil abone sayısının 75 milyon olduğu düşünüldüğünde bunun önemli bir başarı olduğu görülmektedir. 4,5G hizmeti için önem arz eden bir diğer rakam olan aktif 4.5G kullanıcı sayısı yani uyumlu SIM kartı ve cihazı olan 4,5G aboneleri 2016 sonunda 19,2 milyona ulaşmıştır. 4.5G hizmeti, ana unsuru olan mobil internet kullanımını da büyük oranda etkilemiş olup, 2016 yılı sonunda mobil geniş bant abone sayısı 51,7 milyona ulaşmış ve bunların 32.8 milyonu 4,5G kullanıcısından oluşmaktadır." bilgisini verdi.

HEDEF 5G'DE DE ÖNCÜ OLMAK

Geçen yıl nisanda BTK olarak 4,5G ihalesinde yer verilen yerlilik şartı ile Türkiye'nin yerli ve milli bir altyapıya kavuşması için çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Sayan, buradaki ana hedefin 4,5G ile başlayan yerli üretimle 5G'de de öncü ülkelerden olabilmek ve 5G'ye yerli imkanlarla geçebilmek olduğunu kaydetti.

YERLİ ÜRÜNLER HEDEFİN ALTINDA KALDI

Sayan, ayrıca 4.5G'ye toplam 1 milyar 516 milyon 454 bin lira yatırım yapıldığını belirterek, 4,5G yükümlülükleri kapsamında işletmecilerin yerli malı belgeli ürünlerin hedeflenen oranların altında kaldığına vurgu yaptı.

Türkiye'nin mobil haberleşme şebeke ekipmanlarında dışa bağımlılığı ve dolayısıyla cari açığın azaltılması noktasında büyük önemi haiz ULAK projesiyle ilk defa tamamen yerli ve milli imkanlarla 4,5G baz istasyonunun tasarımı ve üretiminin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Sayan, "Geçtiğimiz günlerde Barcelona'da düzenlenen GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde işletmecilerimiz ile ana yüklenici firmamız arasında 3 işletmeci ile 250'şer baz istasyonu için satın alım anlaşmaları imzalandı." ifadesini kullandı.