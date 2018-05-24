46. İstanbul Müzik Festivali başladı

Artvin’in Arhavi ilçesindeki Hacılar İlk ve Orta Okulu’nun her köşesinde ayrı bir bilgi paylaşılıyor.

Ormanlık alanda çıkan yangın, 160 personelin yoğun çabasıyla havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

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İmar barışıyla 2 bin 250 TL'ye tapu alınacak

Hükümetin açıkladığı paket kapsamında çıkacak olan imar affıyla birlikte, 100 metrekarelik bir ev için 2 bin 250 lira ödeyen tapu sahibi olabilecek.