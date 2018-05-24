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46. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Müzik Festivali, dün akşam gerçekleştirilen açılış töreni ve konseriyle başladı.

DHA | 24.05.2018 - 10:13..
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Farklı kuşakları müzikle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl aile bağları teması etrafında oluşturulan programıyla gerçekleştirilecek. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali açılış törenine yoğun katılım oldu.

12 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

12 Haziran tarihine kadar, 17 farklı mekânda düzenlenecek 46. İstanbul Müzik Festivali, 25 konserde 500’e yakın sanatçıyı ağırlayacak. Festival kapsamında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

46. İstanbul Müzik Festivali başladı

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