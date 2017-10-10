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Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da Gülmezyüz ile Sarıtaş aileleri arasındaki husumet barışla son buldu.

10.10.2017 - 17:15
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Hacı Eyyüpler Mahallesi'nde oturan Gülmezyüz ve Sarıtaş aileleri arasında borç-alacak yüzünden geçen ay kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada, Mahmut Sarıtaş ile İbrahim Gülmezyüz öldü.

BARIŞ YEMİĞİYLE HUSUMET BİTTİ

İki aile arasında bu olay sonrası başlayan husumetin son bulması için kanaat önderleri, Gülmezyüz ve Sarıtaş aileleri arasında görüşmeye başladı. İki ailenin de olumlu yanıt vermesinin ardından yemek düzenlendi. Duaların edildiği törende iki aile fertleri tokalaşarak birbiriyle barıştı ve birlikte yemek yedi.

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

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