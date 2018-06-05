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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Esenler'de birçok adrese baskın düzenlenirken, çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

İHA | 05.06.2018 - 06:21..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

KAPILAR, KOÇBAŞLARI VE LEVYELERLE KIRILDI

Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Esenler Yüzyıl Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Esenler’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

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