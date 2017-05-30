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466 kaçak göçmeni Türk konteyner gemisi kurtardı

Libya açıklarında batmak üzere olan eski bir teknedeki 466 kaçak göçmen kurtarıldı, sevinç çığlıkları yükseldi.

30.05.2017 - 12:45
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Tunus'a ilerleyen Roseline A adlı Türk konteyner gemisi Libya açıklarında bir tekneye tıka basa doldurulan kaçak göçmenleri farketti.

466 GÖÇMENİN İMDADINA YETİŞTİLER

Batmak üzere olan teknedeki kadınlı çocuklu 466 göçmenin yardımına Türk personel yetişti. Can yelekleri bile olmayan kaçak göçmenler gemiye alındı.

Gemideki Türk aşçılar tarafından yemek verilen kaçak göçmenler bir gün boyunca Türk Bayraklı konteyner gemisi Roseline A 'da ağırlandı. İtalya'ya gitmek isterken ölümden dönen göçmenler, Türk personele sevgi gösterisinde bulundu, "Türkiye" sloganları attı.

Kaçak çökmenler daha sonra İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

466 kaçak göçmeni Türk konteyner gemisi kurtardı VİDEO

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