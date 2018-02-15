Okurlarını bekleyen kitaplar

Kitap Ayracı, yeni kitapları size sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda raflarda yerini alan yapıtlar okurlarını beklemeye başladı. Her geçen gün romandan şiire, denemeden incelemeye, araştırmadan, öyküye kadar yeni ve farklı kitaplar raflarda yerini alıyor.

Kitaplar çok ama, okuyacak zamanım yok diyorsanız size sunacağımız yeni okuma listesine göz atmanızı öneriyoruz. Zira, size tavsiye edeceğimiz listede herkese göre kitap mevcut.

Hangi türleri daha çok seviyorsunuz? Roman mı, şiir mi, deneme mi, tarih mi, ya da inceleme ve araştırma mı... Siz kitapseverlerin okuma ihtiyacına yardımcı olabilecek yeni kitapları beğeninize sunuyoruz.

Hepinize bol kitaplı günler dileriz...

CEVAT ÇAPAN - ÇAĞDAŞ İNGİLİZ ŞİİR ANTOLOJİSİ

Çapan, Çağdaş İngiliz Şiir Antolojisi ile şiirn İngiliz Edebiyatı'ndaki yerine dikkat çekiyor.

Yazar: Cevat Çapan

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları

Dili: Türkçe

Türü: Şiir

Syf: 302

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LARBI SADIKI - ARAP DEMOKRATİKLEŞMESİ

Arap Demokratikleşmesi, Arap coğrafyasında seçimciliğin yükselişini ve sürekli ertelenen demokrasiye geçişi tarihsel boyutuyla ele alıyor.

Yazar: Larbi Sadiki

Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları

Çeviren: Ümit Hüsrev

Türü: İnceleme, araştırma

Syf: 334

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HORACIO QUROGA- AŞK, DELİLİK VE ÖLÜM ÖYKÜLERİ

Tüm zamanların en iyi öykücüleri arasında gösterilen Horacio Quiroga Aşk, Delilik ve Ölüm Öyküleri ile Türkçede ilk kez yayımlanıyor.

Yazar: Horacio Qurioga

Yayınevi: Notos Kitap

Çeviren: Bülent Kale

Türü: Öykü

Syf: 230

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İdefix

ERNST CASSIER - DİL VE MİT

20. yüzyılın ilk yarısının en etkin düşünürlerinden biri olan Cassirer insan kültürünün, dinsel tasavvurların, kavramlaştırmanın yanında, söz büyüsü ile mecazın gücünden hareket ediyor ve bu temel sorulara cevap arıyor.

Yazar: Ernst Cassirer

Yayınevi: Pinhan Yayıncılık

Çeviren: Onur Kuzgun

Türü: Düşünce

Syf: 116

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İdefix

SERGE LATOUCHE - KANATGÂR BOLLUK TOPLUMUNA DOĞRU





Serge Latouche, bu kitapta ekonomik büyüme toplumundan çıkma projesiyle ilgili gerçek kaygıların ve yanlış bilgi ve kanaatlerin dökümünü yaptıktan sonra, bu konuda ortalıkta dolaşan hayal mahsulü endişelere son verecek, belgelere dayanan güçlü yanıtlar getiriyor.

Yazar: Serge Latouche

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Tahir Karakaş

Türü: İnceleme, araştırma

Syf: 176

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D&R

MIHEIL CAVAHIŞVILL - LAMBALO VE KAŞA

Gürcü Edebiyatı'nda iz bırakmış isimlerden olan Miheil Cavahişvill, 1925'te yazdığı Lambalo ve Kaşa'da, Birinci Dünya Savaşı'nı ele alıyor.

Yazar: Miheil Cavahişvili

Yayınevi: Paris Yayınevi

Çeviren: Parna Beka Çilaşvili

Türü: Roman

Syf: 128

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D&R

PAUL JOSEPH FRONCZAK & ALEX TRESNIOWSKI - KAN BAĞI

Kan Bağı Paul Joseph Fronczak’in gerçek hayat hikâyesi. Paul’ün biyolojik ailesini bulmak için verdiği mücadeleyi soluksuz okuyacaksınız.

Yazarlar: Paul Joseph Fronczak & Alex Tresniowski

Yayınevi: Hep Kitap

Çeviren: Engin Süren

Türü: Anı

Syf: 348

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FÜGEN KIVILCIMLAR KARANLIK 'SIĞ'MIYOR GECEYE

Fügen Kıvılcımlar, tarihe, edebiyat ve yaşama dair kalem oynatıyor.

Yazar: Gügen Kıvılcım

Yayınevi: Artshop Yayıncılık

Türü: Anlatı

Dili: Türkçe

Syf: 296

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D&R

MEHTAP FIRAT - KUTUP YILDIZI

Geçmişe dair kırgınlıklarını yetimhanede unutmaya çalışan Nisa, bir gün aynı kaderi paylaştığı arkadaşıyla farklı bir dünyanın kapısını aralar.

Yazar: Mehtap Fırat

Yayınevi: Ephesus Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 576

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A.J FINN - PENCEREDEKİ KADIN

Penceredeki kadın, gerilim ve psikolojik ögelerle örülmüş harika bir roman.

Yazar: A. J. Finn

Çeviren: Ozan Erdoğan

Türü: Roman

Syf: 528

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