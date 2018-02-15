Okurlarını bekleyen kitaplar

Kitap Ayracı, yeni kitapları size sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda raflarda yerini alan yapıtlar okurlarını beklemeye başladı. Her geçen gün romandan şiire, denemeden incelemeye, araştırmadan, öyküye kadar yeni ve farklı kitaplar raflarda yerini alıyor.
Kitaplar çok ama, okuyacak zamanım yok diyorsanız size sunacağımız yeni okuma listesine göz atmanızı öneriyoruz. Zira, size tavsiye edeceğimiz listede herkese göre kitap mevcut.
Hangi türleri daha çok seviyorsunuz? Roman mı, şiir mi, deneme mi, tarih mi, ya da inceleme ve araştırma mı... Siz kitapseverlerin okuma ihtiyacına yardımcı olabilecek yeni kitapları beğeninize sunuyoruz.
Hepinize bol kitaplı günler dileriz...
CEVAT ÇAPAN - ÇAĞDAŞ İNGİLİZ ŞİİR ANTOLOJİSİ
Çapan, Çağdaş İngiliz Şiir Antolojisi ile şiirn İngiliz Edebiyatı'ndaki yerine dikkat çekiyor.
Yazar: Cevat Çapan
Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları
Dili: Türkçe
Türü: Şiir
Syf: 302
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LARBI SADIKI - ARAP DEMOKRATİKLEŞMESİ
Arap Demokratikleşmesi, Arap coğrafyasında seçimciliğin yükselişini ve sürekli ertelenen demokrasiye geçişi tarihsel boyutuyla ele alıyor.
Yazar: Larbi Sadiki
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
Çeviren: Ümit Hüsrev
Türü: İnceleme, araştırma
Syf: 334
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HORACIO QUROGA- AŞK, DELİLİK VE ÖLÜM ÖYKÜLERİ
Tüm zamanların en iyi öykücüleri arasında gösterilen Horacio Quiroga Aşk, Delilik ve Ölüm Öyküleri ile Türkçede ilk kez yayımlanıyor.
Yazar: Horacio Qurioga
Yayınevi: Notos Kitap
Çeviren: Bülent Kale
Türü: Öykü
Syf: 230
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ERNST CASSIER - DİL VE MİT
20. yüzyılın ilk yarısının en etkin düşünürlerinden biri olan Cassirer insan kültürünün, dinsel tasavvurların, kavramlaştırmanın yanında, söz büyüsü ile mecazın gücünden hareket ediyor ve bu temel sorulara cevap arıyor.
Yazar: Ernst Cassirer
Yayınevi: Pinhan Yayıncılık
Çeviren: Onur Kuzgun
Türü: Düşünce
Syf: 116
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SERGE LATOUCHE - KANATGÂR BOLLUK TOPLUMUNA DOĞRU
Serge Latouche, bu kitapta ekonomik büyüme toplumundan çıkma projesiyle ilgili gerçek kaygıların ve yanlış bilgi ve kanaatlerin dökümünü yaptıktan sonra, bu konuda ortalıkta dolaşan hayal mahsulü endişelere son verecek, belgelere dayanan güçlü yanıtlar getiriyor.
Yazar: Serge Latouche
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Tahir Karakaş
Türü: İnceleme, araştırma
Syf: 176
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MIHEIL CAVAHIŞVILL - LAMBALO VE KAŞA
Gürcü Edebiyatı'nda iz bırakmış isimlerden olan Miheil Cavahişvill, 1925'te yazdığı Lambalo ve Kaşa'da, Birinci Dünya Savaşı'nı ele alıyor.
Yazar: Miheil Cavahişvili
Yayınevi: Paris Yayınevi
Çeviren: Parna Beka Çilaşvili
Türü: Roman
Syf: 128
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PAUL JOSEPH FRONCZAK & ALEX TRESNIOWSKI - KAN BAĞI
Kan Bağı Paul Joseph Fronczak’in gerçek hayat hikâyesi. Paul’ün biyolojik ailesini bulmak için verdiği mücadeleyi soluksuz okuyacaksınız.
Yazarlar: Paul Joseph Fronczak & Alex Tresniowski
Yayınevi: Hep Kitap
Çeviren: Engin Süren
Türü: Anı
Syf: 348
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FÜGEN KIVILCIMLAR KARANLIK 'SIĞ'MIYOR GECEYE
Fügen Kıvılcımlar, tarihe, edebiyat ve yaşama dair kalem oynatıyor.
Yazar: Gügen Kıvılcım
Yayınevi: Artshop Yayıncılık
Türü: Anlatı
Dili: Türkçe
Syf: 296
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MEHTAP FIRAT - KUTUP YILDIZI
Geçmişe dair kırgınlıklarını yetimhanede unutmaya çalışan Nisa, bir gün aynı kaderi paylaştığı arkadaşıyla farklı bir dünyanın kapısını aralar.
Yazar: Mehtap Fırat
Yayınevi: Ephesus Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 576
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A.J FINN - PENCEREDEKİ KADIN
Penceredeki kadın, gerilim ve psikolojik ögelerle örülmüş harika bir roman.
Yazar: A. J. Finn
Çeviren: Ozan Erdoğan
Türü: Roman
Syf: 528
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