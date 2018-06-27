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Aşk karşısında bocalayan Bukalemun: Darrel

İspanyol yönetmenler Marc Briones Piulachs ve Alan Carabantes Person tarafından çekilen Darrel adlı kısa film, hoşlanılan kişinin karşısında bocalamayı konu ediniyor.

Özel Haber | 27.06.2018 - 15:49..
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Yapımcılığını Daniel Martínez Lara'nın yaptığı Darrel, metro istansyonunda beklerken kavanoz içindeki sineklerini afiyetle yiyen erkek bukalemunun, kadın bukalemununla tatlı karşılaşmasını komik sahnelerle izleyicilere aktarıyor.

Aşk karşısında bocalayan Bukalemun: Darrel

Aşk karşısında bocalayan Bukalemun: Darrel ViDEO

AŞK KARŞISINDA ÇARESİZLİK

Bugüne kadar 140 yerde gösterime giren film, toplam 35 ödül kazandı. Sinekleri kadın bukalemuna ikram etmek isteyen erkek bukalemunun başına gelenler keyifli dakikalar yaşattıryor. 3 dakikalık filmde, karşısındaki kadını etkilemek isteyen bukalemununun aşk karşısındaki çaresiz hallerini izliyoruz.

Aşk karşısında bocalayan Bukalemun: Darrel

BUKALEMUNUN CENTİLMENLİĞİ

Erkek bukalemun, kavanozda sinek kalmayınca çareyi metro istasyonundaki yiyecek kutusunda arar. Tam o sırada metro da gelmektedir ve kadın bukalemun gidecektir. Hızla kutuda sinek çıkartmaya çalışan erkek bukalemun amacına ulaşır ama, o bocalamada aksilikler peşini bırakamaz ve olaylar başka bir hal alır.

Filmin sonunda kadın bukalemunun başına gelenler ise daha acı.

Aşk karşısında bocalayan Bukalemun: Darrel

Ergül Tosun

[email protected]

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