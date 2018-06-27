Yapımcılığını Daniel Martínez Lara'nın yaptığı Darrel, metro istansyonunda beklerken kavanoz içindeki sineklerini afiyetle yiyen erkek bukalemunun, kadın bukalemununla tatlı karşılaşmasını komik sahnelerle izleyicilere aktarıyor.
Aşk karşısında bocalayan Bukalemun: Darrel ViDEO
AŞK KARŞISINDA ÇARESİZLİK
Bugüne kadar 140 yerde gösterime giren film, toplam 35 ödül kazandı. Sinekleri kadın bukalemuna ikram etmek isteyen erkek bukalemunun başına gelenler keyifli dakikalar yaşattıryor. 3 dakikalık filmde, karşısındaki kadını etkilemek isteyen bukalemununun aşk karşısındaki çaresiz hallerini izliyoruz.
BUKALEMUNUN CENTİLMENLİĞİ
Erkek bukalemun, kavanozda sinek kalmayınca çareyi metro istasyonundaki yiyecek kutusunda arar. Tam o sırada metro da gelmektedir ve kadın bukalemun gidecektir. Hızla kutuda sinek çıkartmaya çalışan erkek bukalemun amacına ulaşır ama, o bocalamada aksilikler peşini bırakamaz ve olaylar başka bir hal alır.
Filmin sonunda kadın bukalemunun başına gelenler ise daha acı.
Ergül Tosun