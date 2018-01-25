Terör örgütü PKK yandaşlarından Almanya'da camiye saldırı

Canlı yayında kim kime yaslanıyor tartışması

1 Batı'dan Doğu'ya eksen kayması: Turquerie Akımı Yakın tarihimizde hep Doğu uygarlıkları Batı'ya yönelmiş, yönünü onların uygarlığı olrak belirlemişti. Ancak bir zamanlar bu durum aksi yönde işliyor, 16-18.yy arasında Batı, Doğu'yu takip ediyordu.

2 Hakkari'de 50 adet av tüfeği ele geçirildi Hakkari Yüksekova'da şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda av tüfeği bulundu.

3 Kapalıçarşı'da altın fiyatları Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 azalışla 163,10 liradan tamamladı.

4 Azerbaycan vekili harekâta 'istila' denmesine karşı çıktı Azerbaycan Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Prof. Samad Seyidov, mecliste önerilen Zeytin Dalı Harekatı'nın istila olarak tanımlanması önerisine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

5 Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan yıldız: Monica Belluci Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesini izleyen Monica Bellucci, yıllara meydan okuyan güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

6 PFDK'dan 4 büyüklere ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a tribün kapatma ve para cezası, Galatasaray ve Beşiktaş'a ise sadece para cezası verdi.