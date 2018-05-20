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Meghan Markle Prenses Diana'nın yüzüğünü taktı

İngiltere'de yılın düğününden sonra yapılan resepsiyonda, Meghan Markle'ın yüzüğü konuşuldu. Markle Prenses Diana'nın koleksiyonunun önemli parçalarından birini parmağına taktı.

Haber Merkezi | 20.05.2018 - 09:15..
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İngiltere'de herkesin konuştuğu düğün dün gerçekleşti. Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde gelinlikten, konuklara dair her şey konuşulurken düğün sonrası gerçekleştirilen resepsiyonda Markle'ın taktığı yüzük gündem oldu.

Meghan Markle Prenses Diana'nın yüzüğünü taktı

DIANA'NIN YÜZÜĞÜNÜ TAKTI

Sussex Dük ve Düşesi olan Harry ile Markle, düğünün ardından gerçekleşen resepsiyona farklı bir kıyafet ile geldiler. Sade bir seçim yapan Markle'ın yüzüğü oldukça dikkat çekiciydi. Yüzük Prens Harry'nin ölen annesi Prenses Diana'ya aitti.

Diana'nın aksesuar koleksiyonunun en değerli parçalarından biri olan akuamarin yüzüğü takan Markle, burada da Diana'nın hatırasını yaşattı.

DÜĞÜNÜN DIANALI TEMASI

Düğününde bir çok ayrıntı Prenses Diana'yı hatırlattı. Süslemelerde kullanılan çiçekler Diana'nın en sevdiği çiçekler olurken, Markle'ın düğün yüzüğündeki pırlantalar da Diana'nın koleksiyonundan alındı. Markle'ın akuamarin yüzüğü de Diana temalı düğünün son detayı oldu.

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