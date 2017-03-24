47 yıldır bıyıklarını kestirmeyen Çankırılı

Necati Çelik'in 1970 yılından bu yana kesmediği ve oldukça uzayan bıyıklarını, zorluk yaşamaya başlayınca 7 yıl önce örme kararı aldı.

Çelik, 2 metre 60 santimetreye ulaşan ve sabahları kalktığında önce bakımını yaptığı bıyıklarını zaman zaman da boyuyor.

SAÇ UZATMA MODASINA KIZDI

Necati Çelik, 1970 yılında çalışmak için gittiği Almanya'da saç uzatma modasına kızarak bıyıklarını uzatmaya başladığını söyledi.

Almanya'da 16 yıl kaldıktan sonra memleketi Çankırı'ya döndüğünü belirten Çelik, burada lokanta açarak geçimini sağladığını anlattı.

Bıyıklarını uzatmaya Almanya'da başladığını ve Türkiye'de devam ettiğini, 1970 yılından sonra hiç kesmediğini aktaran Çelik, "Almanya'da bıyıklarımı uzatmaya başladığımda herkes beni kınadı. 'Burada bıyık değil saç uzatılır, bıyıklarını kes' dediler. Buna inat bıyıklarımı daha da uzattım." dedi.

YÜRÜRKEN BIYIKLARINI BOYNUNA ATIYOR

Emekli olduktan sonra Kurşunlu ilçesine bağlı Sivricek köyüne yerleştiğini belirten Çelik, "Köyümde eşimle birlikte yaşıyorum. Evin girişine 'Dünya bıyık şampiyonu Pala Necati'nin yeri' diye yazdırdım. Buraya gelip beni ziyaret edenler oluyor. 2010 yılında bıyıklarımı ördüm. Serbest kalırsa yere değiyor. Özellikle yatarken bir yere takılıp kopabilir diye bıyıklarımı ördüm. Yürürken de bıyıklarımı boynuma atıyorum." diye konuştu.

"RAKİP OLACAK VARSA BUYURSUN"

Dünyanın en uzun bıyığına sahip olduğunu iddia eden Çelik, "Meydan okuyorum. Dünyanın en uzun bıyığı bende. Daha uzunu varsa çıksın gelsin. 47 sene bu az değil, rakip olabilecek biri varsa buyursun." ifadesini kullandı.